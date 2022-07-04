Події

17:00 04.07.2022

Захисники "Азовсталі" роблять заяви у полоні під тиском – дружина бійця підрозділу "Ведмеді"

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Захисники "Азовсталі" роблять заяви у полоні під тиском – дружина бійця підрозділу "Ведмеді"

Українські захисники металургійного комбінату "Азовсталь", які перебувають у російському полоні, роблять заяви під тиском, повідомила дружина командира підрозділу "Ведмеді", що входить до складу полку "Азов", Марина Кравцова.

"Заяви, які роблять наші хлопці на відео, зроблені під тиском. Ми не маємо реагувати на ці ворожі провокації. Нам слід розуміти, що нині вустами наших хлопців говорить ворог", – зазначила Кравцова на пресконференції у Медіацентрі "Україна – Укрінформ" у понеділок.

Одночасно вона наголосила, що з "ворожих джерел" відомо, що бійці підрозділу "Ведмеді" "перебувають окремо, вивезені у невідомому напрямку".

"Є інформація, що справу підрозділу "Ведмеді" вже передано до суду "ДНР", і їм буде інкриміновано найвищий захід покарання – це смертна кара", – наголосила Кравцова, закликавши міжнародну спільноту відреагувати.

Теги: #азовсталь #полонені

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