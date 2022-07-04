Події

16:50 04.07.2022

Прем'єр Швеції побувала у Бучі та Бородянці – голова Київської обладміністрації

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Прем'єр Швеції побувала у Бучі та Бородянці – голова Київської обладміністрації

Прем'єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон побувала у м. Бучі та смт Бородянці Бучанського району Київської області, раніше звільнених від російських загарбників, повідомляється у телеграм-каналі голови Київської обласної військової адміністрації Олексія Кулеби.

"Вдячний Швеції за послідовну допомогу та підтримку України", - написав Кулеба у понеділок.

Як зазначається у повідомленні, делегація відвідала місце масового поховання вбитих та закатованих росіянами жителів у Бучі. Також прем'єр-міністр на власні очі побачила зруйновані та пошкоджені будинки у Бородянці.

"Президент Володимир Зеленський говорить, що українці борються не просто за Україну, а за цивілізований світ та демократичні цінності. І це абсолютна правда", – наголосила Андерссон.

Теги: #швеція #київська_область #андерссон_магдалена

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