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15:32 04.07.2022

Конференція в Лугано може стати першим великим кроком до історичної перемоги демократичного світу – Зеленський на конференції

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Конференція в Лугано може стати першим великим кроком до історичної перемоги демократичного світу – Зеленський на конференції

 Президент України Володимир Зеленський заявив, що конференція в Лугано може стати першим великим кроком до перемоги демократичного світу.

"Війна Росії проти України – це не лише спроба захопити нашу землю та знищити державні інституції, зламати нашу незалежність. Це світоглядне протистояння. Антидемократична й антиєвропейська система, побудована в Росії, намагається довести, що вона нібито сильніша, ніж усі ми. І Україна, і Європа, і демократичний світ", - сказав він, виступаючи через відеозв'язок на конференції з відновлення України в Лугано.

"Вона намагається довести, що Європа нібито слабка та не здатна захищати свої цінності. Такий світоглядний мотив простежується у всіх діях російської держави – і щодо України, і щодо всіх вас. І всі створені Росією кризи – інфляційна, продовольча, енергетична та міграційна, контури якої вже є, – це найбільш світоглядне, ідеологічне випробування", - заявив Зеленський.

"Але ж найжорстокіший його прояв – це агресія Росії проти нашої країни, проти нас, кого вона хоче повернути у свою зону контролю в Європі", - сказав він.

Теги: #відновлення #зеленський #лугано

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