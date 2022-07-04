Нотаріальні послуги незабаром будуть доступні у "Дії" - Мінцифри

Перевірити справжність нотаріального документа незабаром можна буде у додатку "Дія", повідомило Міністерство цифрової трансформації України у телеграм-каналі у понеділок.

"Нещодавно уряд ухвалив нову постанову про перевірку нотаріальних документів через "Дію". Тому першою буде можливість перевірити через додаток достовірність нотаріальних документів за допомогою QR-коду", - повідомило відомство.

Наразі, як зазначається, команда Мінцифри працює над технічним запуском сервісу.