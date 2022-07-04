Події

15:29 04.07.2022

Нотаріальні послуги незабаром будуть доступні у "Дії" - Мінцифри

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Нотаріальні послуги незабаром будуть доступні у "Дії" - Мінцифри

Перевірити справжність нотаріального документа незабаром можна буде у додатку "Дія", повідомило Міністерство цифрової трансформації України у телеграм-каналі у понеділок.

"Нещодавно уряд ухвалив нову постанову про перевірку нотаріальних документів через "Дію". Тому першою буде можливість перевірити через додаток достовірність нотаріальних документів за допомогою QR-коду", - повідомило відомство.

Наразі, як зазначається, команда Мінцифри працює над технічним запуском сервісу.

 

Теги: #нотаріус #дія

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