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08:11 04.07.2022

В Енергодарі помер водолаз, закатований російськими військовими

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В Енергодарі помер водолаз, закатований російськими військовими

В Енергодарі (Запорізька обл.) помер водолаз, якого катували російські військові, повідомив мер міста Дмитро Орлов.

"Енергодар під окупацією нелюдей зазнає страшних і незворотних втрат. Сьогодні, 3 липня, пішов з життя водолаз гідроцеху Запорізькоі АЕС Андрій Гончарук. Кілька днів тому працівника атомної електростанції, досвідченого і професійного водолаза вкрай жорстоко побили окупанти. Від чоловіка вимагали пірнати в бризгальний басейн ЗАЕС, і після його відмови монстри в людському обличчі закатували Андрія Гончарука", - написав Орлов у телеграм-каналі в неділю.

Він зазначив, що потерпілого доправили до міської лікарні з численними тілесними ушкодженнями в стані коми, але травми виявилися несумісними з життям і він помер, не приходячи до свідомості.

"Висловлюємо глибокі співчуття рідним та близьким загиблого. Ми ніколи не забудемо і не пробачимо злочини, які коять окупанти та іх спільники-колаборанти в Енергодарі, на нашій українській землі!", - написав мер.

Раніше Орлов повідомляв у телеграм-каналі, що 29 червня окупанти жорстоко побили водолаза гідроцеху ЗАЕС Андрія Гончарука. А також він інформував про те, що російські загарбники, які перебувають на Запорізькій АЕС, мають намір обвинуватити українських атомників у зберіганні зброї на території станції. Затримано кількох співробітників станції.

 

 

 

Теги: #катування #енергодар #водолаз

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