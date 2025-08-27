Інтерфакс-Україна
Події
07:05 27.08.2025

Росіяни мають намір вийти з Європейської конвенції про запобігання катуванням

1 хв читати
Росіяни мають намір вийти з Європейської конвенції про запобігання катуванням

Москва готується вийти з Європейської конвенції про запобігання катуванням та нелюдському або принижуючому гідність поводженню чи покаранню, повідомляє "Інститут вивчення війни" (ISW) в аналітичному звіті за 26 серпня.

"Російський уряд запропонував президенту Росії Володимиру Путіну вийти з Європейської конвенції про запобігання катуванням та нелюдському або принижуючому гідність поводженню чи покаранню. 25 серпня Кабінет міністрів Росії запропонував Путіну подати до Державної Думи Росії указ про вихід з конвенції", - інформує ISW, додавши, що пропозицію вже підписав прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін.

В звіті також наведено заяву заступника голови комітету Держдуми з питань безпеки Андрія Лугового, що вихід Росії з конвенції буде формальністю, оскільки Росія вже вийшла з Ради Європи після повномасштабного вторгнення в Україну і, що Європейська конвенція з прав людини застосовує подвійні стандарти щодо Росії.

"Запропонований вихід (з конвенції – ІФ-У) буде відповідати останнім заходам Росії, які, ймовірно, спрямовані на погіршення зловживань Росії щодо українських в'язнів у Росії та окупованій Україні, включаючи указ Путіна від 23 липня, що дозволяє створення автономних слідчих ізоляторів Федеральної служби безпеки (ФСБ). ISW спостерігала численні незалежні розслідування з початку 2025 року, в яких детально описано систематичне збільшення катувань Росією щодо українців, які утримуються в російських в’язницях", - сказано у звіті ISW

 

Теги: #війна #катування #рф

