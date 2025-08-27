Інтерфакс-Україна
Події
12:18 27.08.2025

Сибіга: Вихід з конвенції із запобігання катуванням свідчить, що РФ - це "територія беззаконня, де людське життя та гідність нічого не варті"

Ініціатива уряду РФ щодо виходу з Європейської конвенції з запобігання катуванням є "продовженням багатьох російських злочинів, включаючи широко поширені тортури, страти та нелюдське поводження з українськими військовополоненими" та свідчить про те, що це "територія беззаконня, де людське життя та гідність нічого не варті", заявив міністр іноземних справ Андрій Сибіга.

"Рішення російського уряду ініціювати денонсацію Європейської конвенції про запобігання катуванням та нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню вкотре демонструє, що Росія є територією беззаконня, де людське життя та гідність нічого не варті", - написав він у соцмережі Х у середу.

На його думку, "цей крок є продовженням багатьох російських злочинів, включаючи широко поширені тортури, страти та нелюдське поводження з українськими військовополоненими. Це є частиною системної політики тортур російського режиму, яка глибоко вкорінена в російській історії, спираючись на злочини ГУЛАГу та сталінський терор".

Як повідомлялося з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України, Росія виходить із ключового договору Ради Європи, а саме Європейської конвенції із запобігання катуванням. За інформацією Служби, відповідну постанову підписав прем’єр-міністр РФ.

Конвенція забороняє катування та зобов’язує держави не лише не застосовувати їх, а й запобігати таким практикам. Для цього діє Європейський комітет із запобігання катуванням, який має право безперешкодно перевіряти в’язниці, колонії чи психіатричні заклади. Після виключення Росії з Ради Європи у березні 2022 року її участь у Конвенції залишалася лише формальною. Комітет неодноразово заявляв, що Москва ігнорує запити щодо моніторингових візитів.

Росія також денонсувала Європейську конвенцію з прав людини, а з 2023 року на її території перестали діяти Статут Ради Європи, Європейська соціальна хартія та низка інших угод. У 2024 році РФ вийшла із Рамкової конвенції про захист національних меншин.

Теги: #катування #запобігання #сибіга #конвенція

