Інтерфакс-Україна
Події
12:41 02.02.2025

На Полтавщині в колонії діяла організована група, яка катувала і вбивала ув’язнених, - ДБР

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На Полтавщині в колонії діяла організована група, яка катувала і вбивала ув’язнених, - ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) встановили, що в державній установі «Божковська виправна колонія (№16)» (Полтавська область) діяла організована група, яка не лише катувала, а й вбивала ув’язнених.

Як повідомила пресслужба ДБР, навесні 2024 року Бюро викрило масштабну систему катування в’язнів у Божковській колонії.

«У ході кропіткої роботи слідчим вдалось довести не лише факти знущань та побиття, але й фактичного вбивства ув’язнених, коли жорстокість катувань спричиняла смерть увʼязнених», - йдеться у повідомленні.

Слідство встановило, що жертвами злочинців були майже всі, хто вперше туди потрапляв. Задокументовано факт смерті одного з ув’язнених від отриманих тілесних ушкоджень.

Як повідомляється, новоприбулим погрожували та били доти, поки не ламали їхню волю й не змушували беззаперечно виконувати будь-які вказівки адміністрації установи.

«З моменту прибуття до колонії кожен із засуджених проходив жорстку процедуру приймання, під час якої новоприбулих засуджених змушували прибирати підлогу, знімаючи вказаний процес на відеокамеру. У разі відмови до нього застосовувалися тортури: били руками, ногами, гумовими кийками, палицями у різні частини тіла, викручували руки тощо. Серед іншого, наприклад, задокументовано факт нанесення понад 200 ударів одному із засуджених», - інформує ДБР.

П’ятьом службовим особам Державної установи «Божковська виправна колонія (№16)» повідомлено про нову підозру за ч. 3 ст. 28 КК України (організована група), ч. 2 статті 127 (катування), дії керівника організованої групи додатково кваліфіковані за частиною другою статті 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Теги: #колонія #катування #вбивство #дбр

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