Україна та Канада обговорили посилення російських санкцій і узгодили позиції напередодні зустрічі міністрів закордонних справ G-20

Міністри закордонних справ України Дмитро Кулеба та Канади Мелані Жолі (MelanieJoly) обговорили посилення санкцій на Росію та погодили позиції напередодні зустрічі міністрів закордонних справ "Великої двадцятки".

"Я розмовляв зі своїм канадським колегою та другом Мелані Жолі, яка поінформувала мене про підсумки саміту НАТО в Мадриді", - написав Кулеба у мікроблозі твіттер.

Він зазначив, що вони обговорили кроки щодо посилення санкційного тиску на Росію та скоординували позиції напередодні зустрічі міністрів закордонних справ G-20.