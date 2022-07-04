Події

07:07 04.07.2022

Україна та Канада обговорили посилення російських санкцій і узгодили позиції напередодні зустрічі міністрів закордонних справ G-20

1 хв читати
Україна та Канада обговорили посилення російських санкцій і узгодили позиції напередодні зустрічі міністрів закордонних справ G-20

Міністри закордонних справ України Дмитро Кулеба та Канади Мелані Жолі (MelanieJoly) обговорили посилення санкцій на Росію та погодили позиції напередодні зустрічі міністрів закордонних справ "Великої двадцятки".

"Я розмовляв зі своїм канадським колегою та другом Мелані Жолі, яка поінформувала мене про підсумки саміту НАТО в Мадриді", - написав Кулеба у мікроблозі твіттер.

Він зазначив, що вони обговорили кроки щодо посилення санкційного тиску на Росію та скоординували позиції напередодні зустрічі міністрів закордонних справ G-20.

 

 

 

Теги: #канада #розмова #міністри

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:53 30.06.2022
Канада надасть Україні броньовані машини бойової підтримки та безпілотні камери – Резніков

Канада надасть Україні броньовані машини бойової підтримки та безпілотні камери – Резніков

20:33 30.06.2022
Кулеба в розмові з главою МЗС Ірану наголосив на порушенні РФ Конвенції про статус Каспійського моря

Кулеба в розмові з главою МЗС Ірану наголосив на порушенні РФ Конвенції про статус Каспійського моря

06:48 30.06.2022
Канада обговорює з європейськими партнерами можливість експорту нафти та газу

Канада обговорює з європейськими партнерами можливість експорту нафти та газу

20:46 28.06.2022
Зеленський і прем'єр-міністр Белізу домовилися про підтримку України в ООН та регіональних майданчиках

Зеленський і прем'єр-міністр Белізу домовилися про підтримку України в ООН та регіональних майданчиках

20:02 27.06.2022
Канада запроваджує санкції проти 6 фізичних та 46 юридичних осіб із РФ

Канада запроваджує санкції проти 6 фізичних та 46 юридичних осіб із РФ

20:13 26.06.2022
Зеленський подякував Трюдо за фінансову підтримку України

Зеленський подякував Трюдо за фінансову підтримку України

21:30 24.06.2022
У Канаді схвалено законопроєкт, який дозволяє заарештовувати та конфіскувати російські активи

У Канаді схвалено законопроєкт, який дозволяє заарештовувати та конфіскувати російські активи

19:46 24.06.2022
Залужний у розмові з Міллі наголосив на необхідності встановлення вогневого паритету з ворогом для стабілізації ситуації на луганському напрямку

Залужний у розмові з Міллі наголосив на необхідності встановлення вогневого паритету з ворогом для стабілізації ситуації на луганському напрямку

21:07 22.06.2022
Стефанчук сподівається на ухвалення парламентом Канади закону про конфіскацію російських активів

Стефанчук сподівається на ухвалення парламентом Канади закону про конфіскацію російських активів

22:02 21.06.2022
Кулеба запросив Словенію приєднатися до відновлення одного зі зруйнованих війною регіонів України

Кулеба запросив Словенію приєднатися до відновлення одного зі зруйнованих війною регіонів України

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Окупанти форсували р. Сіверський Донець, закріпилися у Лисичанську та взяли під контроль Золотарівку

Ворог веде штурмові дії на Слов'янському, Курахівському та Авдіївському напрямках

У результаті обстрілів Краматорська з РСЗВ "Смерч" поранено жінку, зруйновано будинки та школу – мер

Росія опинилася у найбільшій за 50 років кризі заради пропагандистської картинки

Україна повернеться на тимчасово втрачені території завдяки тактиці та сучасній зброї

ОСТАННЄ

Подоляк припустив чотири причини вибухів у російських містах

Через ворожі обстріли в Харкові спалахнула школа, в області горіли СТО та поле пшениці

Окупанти обстріляли психоневрологічний інтернат на Сумщині

На Дніпропетровщині через ворожі обстріли вибило вікна в дитячому садку

В Енергодарі помер водолаз, закатований російськими військовими

Окупанти форсували р. Сіверський Донець, закріпилися у Лисичанську та взяли під контроль Золотарівку

В акваторії Чорного моря в бойовій готовності знаходяться ворожі кораблі з 28 ракетами "Калібр"

Україна представить міжнародній спільноті 15 основних національних програм відновлення країни після війни

Збільшилась до 19 кількість поранених у результаті ворожих обстрілів Слов'янська

Ворог веде штурмові дії на Слов'янському, Курахівському та Авдіївському напрямках

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА