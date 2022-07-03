У Лисичанську бої йдуть на околицях міста

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у Лисичанську бої точаться на околицях міста.

"Ризики того, що вся Луганська область буде окупована у нас є, вони нам зрозумілі, але ви також маєте розуміти, що ситуація може змінюватися щодня", - сказав він у неділю журналістам після зустрічі з прем'єр-міністром Австралії.

"Сказати, що Лисичанськ під контролем, ми не можемо, йдуть бої на околицях. Наше завдання – мати вогневу перевагу. Тоді будемо тиснути на Росію на цьому напрямку сильніше. Але там справді найскладніша ситуація і там переваги у нас немає. Це слабке наше місце, але на інших напрямках ми маємо кроки вперед", - сказав також він.