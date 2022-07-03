Події

17:06 03.07.2022

У Слов'янську загинули шестеро людей, у тому числі дитина, ще 15 поранено - голова ВЦА

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У Слов'янську загинули шестеро людей, у тому числі дитина, ще 15 поранено - голова ВЦА

Згідно з попередньою інформацією, у Слов'янську внаслідок обстрілу в неділю шестеро людей загинули, ще 15 поранено, повідомив голова військово-цивільної адміністрації Слов'янська Вадим Лях.

"Серед загиблих – дитина. Серед поранених – працівник комунального підприємства", - написав Лях на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук.

"Постраждали різні мікрорайони: Артема, Залізничний, Північний, Машмет, М'ясокомбінат... Руйнування в житловому секторі та на комунальних підприємствах – КАТП, тролейбусному управлінні, фільтрувальній станції", - повідомив голова ВЦА.

Раніше Лях повідомив, що місто обстріляли із РСЗВ.

Теги: #жертви #словянськ #обстріл

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