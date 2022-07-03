Події

15:10 03.07.2022

Російські окупанти обстріляли Слов'янськ із РСЗВ, в місті багато вбитих і поранених - голова ВЦА Лях

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Російські окупанти обстріляли Слов'янськ із РСЗВ, в місті багато вбитих і поранених - голова ВЦА Лях

Російські окупанти в неділю обстріляли Слов'янськ (Донецька обл.), унаслідок чого в місті почалося 15 пожеж, а також є вбиті і поранені, повідомив голова військово-цивільної адміністрації Слов'янська Вадим Лях.

"Найбільший обстріл Слов'янська за останній час. До 15 пожеж, а також велика кількість убитих і поранених", - сказав Лях у відеозверненні в неділю.

Водночас він уточнив, що місто було обстріляне з реактивних систем залпового вогню.

 

Теги: #війна #словянськ #обстріли

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