Російські окупанти обстріляли Слов'янськ із РСЗВ, в місті багато вбитих і поранених - голова ВЦА Лях

Російські окупанти в неділю обстріляли Слов'янськ (Донецька обл.), унаслідок чого в місті почалося 15 пожеж, а також є вбиті і поранені, повідомив голова військово-цивільної адміністрації Слов'янська Вадим Лях.

"Найбільший обстріл Слов'янська за останній час. До 15 пожеж, а також велика кількість убитих і поранених", - сказав Лях у відеозверненні в неділю.

Водночас він уточнив, що місто було обстріляне з реактивних систем залпового вогню.