Події

16:47 03.07.2022

У Зеленодольську внаслідок обстрілів постраждалих немає, зруйновані будинки, госпбудівлі та пошкоджений спорткомплекс – ДСНС

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У Зеленодольську внаслідок обстрілів постраждалих немає, зруйновані будинки, госпбудівлі та пошкоджений спорткомплекс – ДСНС

Постраждалих внаслідок обстрілу російськими окупантами м. Зеленодольськ Криворізького району Дніпропетровської області в неділю немає, повідомляється на сторінці Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області в Facebook.

"Рятувальники обстежили територію після ранкового ворожого обстрілу Зеленодольська. У місті зруйновані будинки, пошкоджені спортивний комплекс і господарські будівлі... Люди через обстріл не постраждали", - йдеться в повідомленні.

На місці влучення залишилася воронка. Її діаметр 12 м, глибина 5 метрів. Безпечні уламки, знайдені рятувальниками поруч, передані для ідентифікації.

У дачному масиві Зеленодольська зруйновані 3 будинки і 2 господарські будівлі. Ще 1 будинок і 2 господарські будівлі пошкоджені. Обстрілом зачеплений спортивний комплекс: розбита покрівля складу, вибиті вікна спортивного залу.

 

 

Теги: #війна #дснс #дніпропетровська_область

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