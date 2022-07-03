У Зеленодольську внаслідок обстрілів постраждалих немає, зруйновані будинки, госпбудівлі та пошкоджений спорткомплекс – ДСНС

Постраждалих внаслідок обстрілу російськими окупантами м. Зеленодольськ Криворізького району Дніпропетровської області в неділю немає, повідомляється на сторінці Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області в Facebook.

"Рятувальники обстежили територію після ранкового ворожого обстрілу Зеленодольська. У місті зруйновані будинки, пошкоджені спортивний комплекс і господарські будівлі... Люди через обстріл не постраждали", - йдеться в повідомленні.

На місці влучення залишилася воронка. Її діаметр 12 м, глибина 5 метрів. Безпечні уламки, знайдені рятувальниками поруч, передані для ідентифікації.

У дачному масиві Зеленодольська зруйновані 3 будинки і 2 господарські будівлі. Ще 1 будинок і 2 господарські будівлі пошкоджені. Обстрілом зачеплений спортивний комплекс: розбита покрівля складу, вибиті вікна спортивного залу.