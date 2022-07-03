Події

16:41 03.07.2022

Прем'єр Шмигаль і спікер Стефанчук прибули на конференцію з відновлення в Лугано

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Прем'єр Шмигаль і спікер Стефанчук прибули на конференцію з відновлення в Лугано

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і голова Верховної Ради Руслан Стефанчук з українською делегацією прибули в Лугано (Швейцарія), де завтра вперше представлять План відновлення України на конференції з відновлення країни.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", українських прем'єра і спікера зустрічав президент Швейцарії Ігнаціо Кассіс.

"Сердечний привіт прем'єр-міністру Денису Шмигалю та українській делегації в Лугано! Завтра Швейцарія і Україна разом запустять конференцію з відновлення України URC2022", – написав Кассіс у Твіттері.

Українська делегація прибула на літаку Swiss Air Force. Як повідомляв МЗС Швейцарії 20 червня, під час конференції будуть вжиті серйозні заходи безпеки. Зокрема, Федеральна рада схвалила допоміжне розгортання до 1600 військовослужбовців Збройних сил, а також тимчасове обмеження на використання повітряного простору. У співпраці з Італією ВПС Швейцарії посилили службу повітряної поліції бойовими літаками і наземними засобами протиповітряної оборони.

Теги: #відновлення #конференція #лугано

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