У День ВМС Зеленський вручив захисникам України ордени "Золота Зірка" та інші нагороди

Президент України Володимир Зеленський вручив у День Військово-Морських сил (ВМС) Збройних сил України ордена "Золота Зірка" військовослужбовцям, яким присвоєно звання Героя України, а також інші державні нагороди, яких удостоєні українські захисники, повідомляється на сайті глави держави в неділю.

"Знищені українськими моряками ворожі ракети, літаки і вертольоти не дають агресору дістатися своїх цілей, зберігають об'єкти критичної інфраструктури, а найголовніше – зберігають життя наших українських громадян! Україна пишається вами всіма, надихається вашими успіхами, перш за все бойовими, підтримує вас, розділяє біль втрат і вірить в стійкість офіцерів і матросів вітчизняного флоту, їхню непохитність, непереможність, їхню та нашу перемогу", – наголосив Зеленський.

Президент заявив, що нарощування можливостей ВМС буде завжди пріоритетом влади і висловив переконання, що високий професіоналізм військових "гарантовано відправлять слідом за російським кораблем весь інший корабельний склад російського агресора".

Присутні також вшанували хвилиною мовчання пам'ять загиблих, захищаючи суверенітет і незалежність України.