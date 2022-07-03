Події

08:55 03.07.2022

ЗС України знищили одну з чотирьох військових баз російських окупантів у Мелітополі

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ЗС України знищили одну з чотирьох військових баз російських окупантів у Мелітополі

Українські захисники в ніч на неділю знищили в окупованому Мелітополі одну з 4 військових баз російських загарбників, повідомив мер міста Іван Федоров.

"Щоб прикритися живим щитом, рашисти на території Мелітополя розмістили 4 військові бази. Сьогодні наші ЗСУ зробили нездатною функціонувати одну з них. О 3 годині ночі та о 5 ранку понад 30 пострілів (було завдано – ІФ-У) виключно по військовій базі", - сказав Федоров у відеозверненні у неділю.

За його словами, окупанти намагаються вивезти залишки техніки зІ зруйнованої бази, а також вдати, що українська армія нібито обстріляла житлові мікрорайони міста. "Цього не було і нічого цього немає", - наголосив Федоров.

Він додав, що весь Мелітополь оповитий димом уже протягом 3-4 годин через те, що горять склади з ПММ окупантів, які розміщувалися на території зазначеної військової бази.

 

 

Теги: #база #мелітополь #окупанти

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