Окупанти за суботу тричі обстріляли Сумську область

Російські окупанти протягом суботи тричі обстріляли Шосткинський район на Сумщині, повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Ворог протягом дня (у суботу – ІФ-У) тричі обстріляв Шосткинський район зі своєї території. Після 8 ранку росіяни відкрили вогонь з мінометів по Шалигінській громаді. 12 прильотів. Після 14 години по Есманьській громаді. 5 прильотів із міномета. Практично в 21 мінометний обстріл повторився по Шалигінській громаді, 14 прильотів", - написав Живицький у телеграм-каналі.