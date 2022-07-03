Події

08:15 03.07.2022

Окупанти за суботу тричі обстріляли Сумську область

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Окупанти за суботу тричі обстріляли Сумську область

Російські окупанти протягом суботи тричі обстріляли Шосткинський район на Сумщині, повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Ворог протягом дня (у суботу – ІФ-У) тричі обстріляв Шосткинський район зі своєї території. Після 8 ранку росіяни відкрили вогонь з мінометів по Шалигінській громаді. 12 прильотів. Після 14 години по Есманьській громаді. 5 прильотів із міномета. Практично в 21 мінометний обстріл повторився по Шалигінській громаді, 14 прильотів", - написав Живицький у телеграм-каналі.

 

 

 

Теги: #обстріли #сумська_область

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