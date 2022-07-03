Байден надіслав до Конгресу лист про готовність Швеції та Фінляндії до приєднання у НАТО

Президент США Джо Байден відправив до представників Конгресу листа про готовність приєднання Швеції та Фінляндії до НАТО, повідомляє пресслужба Білого Дому.

"Я надаю звіт про приєднання Королівства Швеції до Організації Північноатлантичного договору, підготовлений відповідно до розділу 3(2)(E)(ii) Резолюції про рекомендації та згоду на ратифікацію протоколів до Північноатлантичного договору. 1949 р. про приєднання Польщі, Угорщини та Чехії 30 квітня 1998 р.", - сказано у повідомленні, опублікованому на сайті.

"Надаю звіт про приєднання Фінляндської Республіки до Організації Північноатлантичного договору, підготовлений відповідно до розділу 3(2)(E)(ii) Резолюції про рекомендації та згоду на ратифікацію протоколів до Північноатлантичного договору. 1949 р. про приєднання Польщі, Угорщини та Чехії 30 квітня 1998 р.", - також сказано у повідомленні.