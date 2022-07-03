Події

07:18 03.07.2022

Конференція в Лугано може стати стартом масштабного відновлення України

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Конференція в Лугано може стати стартом масштабного відновлення України

Президент України Володимир Зеленський назвав конференцію в Лугано, яка розпочнеться у понеділок, "вагомим кроком для відновлення України".

"Активно готуємося до початку спеціальної конференції в Лугано у Швейцарії. Перший її день – у понеділок. Масштабний міжнародний захід, присвячений відновленню нашої країни. Відновлення у широкому розумінні слова. Треба не просто відновити все, що зруйнували окупанти, а створити нову основу для нашого життя, для України – безпечну, сучасну, зручну, безбар'єрну", - сказав він у традиційному відеозверненні в суботу ввечері.

"Для цього потрібні колосальні інвестиції – мільярди, нові технології, передовий досвід, нові інституції та, звичайно, реформи. І ось уже в понеділок Україна представить у Лугано національний погляд, як усе це реалізувати", - сказав він.

Насправді, зазначив він, "це найбільший економічний проєкт у Європі нашого часу та можливість показати себе для кожної держави, для кожної компанії, яку ми запросимо працювати в Україні".

Зеленський нагадав, що від бойових дій постраждали території 10 областей. За цей час вдалося звільнити 1027 міст і селищ, ще 2610 поки що перебувають під російською окупацією. І більшість із них потребують відновлення.

"Тому Конференція в Лугано може стати вагомим кроком для відновлення України. І коли ми реалізуємо цей проєкт, – а я впевнений, що це буде, – його відлік вестиметься, можливо, саме з цього заходу", - наголосив Зеленський.

 

 

Теги: #конференція #лугано

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