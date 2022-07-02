Втрати РФ з початку повномасштабного вторгнення в Україну становлять вже понад 35 870 людей особового складу - Генштаб ЗСУ

Із початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати РФ становлять понад 35 870 людей особового складу, 1582 танки, 144 крилаті ракети і 800 артилерійських систем, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 2.07 орієнтовно становлять особового складу близько 35 870 (+120) людей ліквідовано, танків ‒ 1582 (+5) од., бойових броньованих машин ‒ 3737 (+1) од., артилерійських систем – 800 (+4) од., РСЗВ - 246 (+0) од., засобів ППО - 105 (+0) од., літаків - 217 (+0) од., вертольотів – 186 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня - 653 (+8), крилатих ракет -144 (+1), кораблів/катерів - 15 (+0) од., автомобільної техніки і автоцистерн - 2614 (+4) од., спеціальної техніки – 61 (+0)", - йдеться в повідомленні Facebook.

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.