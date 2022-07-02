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09:31 02.07.2022

Унаслідок збройної агресії РФ в Україні загинули 344 дитини і понад 640 поранені - Офіс генпрокурора

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Унаслідок збройної агресії РФ в Україні загинули 344 дитини і понад 640 поранені - Офіс генпрокурора

Станом на ранок 2 липня 2022 року понад 984 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях. Найбільше постраждало дітей в Донецькій області – 340, Харківській – 185, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 61, Миколаївській – 53, Херсонській – 52, Запорізькій – 31", - йдеться в повідомленні на Facebook.

Зокрема, 1 липня внаслідок авіаудару ворога по цивільній інфраструктурі м.Бахмут Донецької області дістав поранення 11-річний хлопчик.

Стало відомо, що внаслідок ракетних обстрілів збройними силами РФ 27 червня ТЦ "Амстор" м.Кременчука Полтавської області постраждала 9-річна дитина.

"Також за добу зросла кількість постраждалих в результаті ракетних обстрілів Білгород-Дністровського району Одеської області 1 липня. Протягом дня стало відомо, що ще одна дитина загинула і троє зазнали травм: дворічна дівчинка і два хлопчики віком 8 і 13 років. Стан двох дітей вкрай важкий", - повідомили правоохоронці.

Через бомбардування і обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2102 навчальних заклади, з них 215 зруйновані повністю.

 

 

Теги: #прокуратура #діти #війна

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