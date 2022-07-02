Тимошенко проінспектував відновлення об'єктів цивільної інфраструктури Житомирщини, які постраждали від російської агресії

Заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко відвідав із робочою поїздкою Житомирську область, де ознайомився з ходом відновлення об'єктів цивільної інфраструктури, які постраждали в результаті російської агресії, повідомила пресслужба Офісу президента.

Як повідомляється, від початку повномасштабного вторгнення Росії область зазнала близько 100 бомбардувань. Понад 10 із них було здійснено по Житомирській громаді. Внаслідок російської агресії зруйновано понад 2,6 тис. об'єктів, 87% з яких – це житловий фонд. Зокрема, пошкодження різного ступеня отримали 108 багатоповерхівок та понад 2,2 тис. приватних домогосподарств.

"Крім того, руйнування отримали 72 навчальні заклади, які зараз є пріоритетними для відновлення", – цитує пресслужба Тимошенко.

Житомирська обласна військова адміністрація погодила витрати із резервного фонду на відновлення 407 об'єктів. До Міністерства розвитку громад та територій подано документи щодо відновлення 188 об'єктів.

Тимошенко також відвідав ліцей №11 міста Новоград-Волинський. У рамках підготовки до нового навчального року виділено 400 тис. грн на облаштування укриття, зокрема системи водопостачання та водовідведення, санвузлів, освітлення та покращення системи вентиляції. Це дозволить у разі ракетного нападу захистити понад 800 учнів та 85 працівників ліцею.