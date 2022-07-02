Події

07:20 02.07.2022

Зеленський подякував Байдену за постачання зенітно-ракетного комплексу NASAMS

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Зеленський подякував Байдену за постачання зенітно-ракетного комплексу NASAMS

Президент України Володимир Зеленський подякував президенту США Джо Байдену за надання зенітно-ракетного комплексу NASAMS, про постачання якого було оголошено в п'ятницю.

"Цей комплекс суттєво посилить нашу протиповітряну оборону, ми багато працювали заради такого постачання", - сказав він у традиційному відеозверненні в п'ятницю ввечері.

За словами Зеленського, "загалом цей пакет "важить" $820 млн і, крім NASAMS, містить боєприпаси для артилерії та радари".

"Не менш активно домовляємось і про іншу зброю від партнерів – для Донбасу, для Харківської області, для півдня України це потрібно. Робимо все, щоб зламати перевагу окупантів", - сказав президент.

Зеленський перед цим нагадав про численні ракетні удари по різних містах України минулої доби. "Три крилаті ракети по Сергіївці. Також ракети по Затоці. Одразу 12 ракет вдарили по Миколаєву - по різних об'єктах у місті. Це лише за одну ніч і ранок. Мої співчуття рідним та близьким усіх, чиї життя були забрані такими ударами", - сказав він.

Теги: #допомога #україна_сша

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