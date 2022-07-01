Події

21:06 01.07.2022

Окупанти завдали авіаудару фосфорними бомбами по Зміїному

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Окупанти завдали авіаудару фосфорними бомбами по Зміїному

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив про удар російськими окупантами по залишеному ними острову Зміїний фосфорними боєприпасами у п'ятницю.

"Керівництво збройних сил Росії не дотримується навіть своїх заяв, які декларують жест доброї волі. Сьогодні близько 18:00 з аеродрому Бельбек пара літаків Су-30 ПКС ЗС РФ двічі завдала авіаційного удару фосфорними бомбами по острову Зміїний, де нібито "завершили виконання завдань". Усім, хто говорить про домовленості з Росією, слід знати ці факти", - написав Залужний у своєму телеграм-каналі.

"Єдине, в чому противник послідовний, це незмінна "влучність" нанесення ударів", - додав головнокомандувач ЗСУ, проілюструвавши повідомлення відеозаписом авіаудару, на якому видно, як літак, що низько летить, скидає над островом 4 бомби, 3 з яких падають у море і лише 1 вибухає на суші.

Як повідомлялося, російські окупанти залишили Зміїний 30 червня після успішної військової операції із нанесенням вогневих ударів по острову українськими ракетними та артилерійськими підрозділами.

Зі свого боку офіційний представник Міністерства оборони РФ Ігор Конашенков заявив, що російські військові виведені з острова Зміїний, нібито як демонстрація того, що РФ "не перешкоджає зусиллям ООН для організації гуманітарного коридору з вивезення сільськогосподарської продукції з території України".

 

 

 

 

 

Теги: #рф #зміїний #обстріл

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