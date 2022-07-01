Зеленський подякував президенту Аргентини за засудження агресії РФ проти України

Президент України Володимир Зеленський подякував президенту Аргентини Альберто Фернандесу за надання Україні гуманітарної допомоги та засудження агресії РФ.

"Продовжую налагоджувати зв'язки з важливим регіоном – Латинською Америкою. Поговорив із президентом Аргентини Альберто Фернандесом, подякував за гуманітарну допомогу, засудження російської агресії та зупинення членства РФ у Раді ООН з прав людини", - написав Зеленський у твіттері.