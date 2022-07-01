Події

20:21 01.07.2022

Зеленський подякував президенту Аргентини за засудження агресії РФ проти України

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Зеленський подякував президенту Аргентини за засудження агресії РФ проти України

Президент України Володимир Зеленський подякував президенту Аргентини Альберто Фернандесу за надання Україні гуманітарної допомоги та засудження агресії РФ.

"Продовжую налагоджувати зв'язки з важливим регіоном – Латинською Америкою. Поговорив із президентом Аргентини Альберто Фернандесом, подякував за гуманітарну допомогу, засудження російської агресії та зупинення членства РФ у Раді ООН з прав людини", - написав Зеленський у твіттері.

 

 

 

Теги: #президент #аргентина #україна

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