Україна пропонує створити офіси відновлення у країнах-партнерах із головним офісом у Києві - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що Україна пропонує створити офіси відновлення у країнах-партнерах із головним офісом у Києві.

"Ключовий принцип, який запропонував президент України при розгляді майбутнього плану відновлення - це принцип регіональної відповідальності наших партнерів за області, міста, містечка в Україні. Є вже частина країн, які обрали для себе пріоритети у відновленні. Закликаємо інших також долучатися до процесу", - цитує Шмигаля пресслужба уряду за результатами відеоконференції з послами країн Великої сімки (G7), Швейцарії та головами міжнародних організацій.

Прем'єр зазначив, що крім регіонального розглядатиметься параметричний підхід до відновлення країни.

Зокрема, ключовими принципами плану відновлення, за його словами, мають стати принцип безпеки, верховенство права, прозорість, справедлива трансформація, "зелене" відновлення, диджиталізація, інклюзивність, безбар'єрність, сприятливий інвестиційний клімат, розвиток бізнесу в Україні.

"Відновлення України - процес, який потребуватиме багатьох зусиль. Не лише фінансових, а й зусиль багатьох компаній. Тому ми очікуємо великих проєктів у сфері державно-приватного партнерства. Розраховуємо, що іноземні компанії приходитимуть в Україну, створюватимуть тут робочі місця та сплачуватимуть податки. Будемо пропонувати найкращі умови, аби компанії залишалися і продовжували свою роботу в Україні й після відновлення", – наголосив Шмигаль.

Прем'єр зазначив, що ключовим джерелом оновлення України мають бути конфісковані активи Росії та російських олігархів.

"На додачу це можуть бути пільгові кредити від партнерів, міжнародних фінансових організацій, банків. Ще одним джерелом, за його словами, можуть стати грантова підтримка й індивідуальні внески. Для цього була створена платформа United24", - ідеться у повідомленні.

Крім того, за словами Шмигаля, Україна пропонує створити офіси відновлення у країнах-партнерах із головним офісом у Києві.