Дорожники відремонтували пошкоджений міст між Черніговом та Києвом – "Укравтодор"

Дорожники відремонтували пошкоджений унаслідок вибуху міст на Чернігівщині, на трасі М-01 Київ - Чернігів - Нові Яриловичі, повідомляє Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") на своїй фейсбук-сторінці в п'ятницю.

Агентство зазначає, що спочатку територію обстежили та розмінували сапери, потім розібрали завали зруйнованої штучної споруди, встановили нові бетонні плити прогонової будови, зверху – шар гідроізоляції та асфальтобетон.

"Траса М-01 Київ – Чернігів узяла на себе удар ще на початку повномасштабного вторгнення. Цим шляхом російські окупаційні війська проникли на територію України через білоруське КПП "Нові Яриловичі" і йшли в наступ на Київ та Чернігів. Через військові дії дорога зазнала серйозних руйнувань", - розповіли в "Укравтодорі".

Дорога М-01 – найкоротший транспортний зв'язок Чернігова з Києвом. За даними відомства, після деокупації області там проводяться окремі роботи з відновлення проїзду.

Наразі на цій трасі: збудовано одну тимчасову об'їзну дорогу біля невеликого мосту; відремонтовано один невеликий міст; розібрано завали великого мосту через р. Десна на об'їзній Чернігова, робиться проєкт ремонту; планується відкрити рух південним під'їздом до Чернігова через понтон.