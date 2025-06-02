Інтерфакс-Україна
Економіка
17:20 02.06.2025

"Ліси України" у 2025р. витратили 500 млн грн на будівництво доріг

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"Ліси України" у 2025р. витратили 500 млн грн на будівництво доріг
Фото: https://www.facebook.com/ForestsOfUkraine

ДП "Ліси України" у 2025 році підписало 13 контрактів на будівництво лісових доріг загальною вартістю 500 млн грн і завдяки відкритим торгам із участю 20 будівельних компаній змогло зекономити 20 млн грн, тобто 22% від початкової вартості, повідомила пресслужба держпідприємства в Telegram.

Згідно із повідомленням, середня кількість учасників на один конкурс склала 2,4, що перевищує показники інших державних установ.

"Ці дороги відіграють важливу роль у захисті лісів від пожеж та підтримці збільшення обсягів заготівлі. Термін окупності таких інвестицій зазвичай становить кілька років", - пояснили у держпідприємстві.

Як повідомлялося, ДП "Ліси України" у першому кварталі 2025 року зафіксувало рекордний прибуток у розмірі 1,24 млрд грн, що на понад 50% перевищує показники аналогічного періоду минулого року. Завдяки цьому фінансовому зростанню наглядова рада підприємства прийняла рішення виділити понад 500 млн грн на підвищення заробітних плат працівникам виробничої сфери. 

Теги: #ліси_україни #дороги

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