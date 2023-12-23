Події

13:23 23.12.2023

Два пошкоджені під час боїв у Київській області мости введуть в експлуатацію до кінця року - влада

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Два пошкоджені під час боїв у Київській області мости введуть в експлуатацію до кінця року - влада

До кінця року в Київській області планується ввести в експлуатацію два мости, пошкоджені під час бойових дій, повідомив начальник ОВА Руслан Кравченко.

"До кінця року плануємо ввести в експлуатацію два мости, пошкоджені під час бойових дій: Перемога - Баришівка та Корніївка - Надра - Згурівка - Березань", - розповів про плани Кравченко, якого цитує ОВА в суботу.

Цього тижня Київська ОВА презентувала та запустила в роботу чат-бот "Київщина безпечна", який допоможе швидко знаходити інформацію щодо роботи Пунктів незламності та укриттів в області.

Теги: #мости #київська_область

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