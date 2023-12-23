Два пошкоджені під час боїв у Київській області мости введуть в експлуатацію до кінця року - влада

До кінця року в Київській області планується ввести в експлуатацію два мости, пошкоджені під час бойових дій, повідомив начальник ОВА Руслан Кравченко.

"До кінця року плануємо ввести в експлуатацію два мости, пошкоджені під час бойових дій: Перемога - Баришівка та Корніївка - Надра - Згурівка - Березань", - розповів про плани Кравченко, якого цитує ОВА в суботу.

Цього тижня Київська ОВА презентувала та запустила в роботу чат-бот "Київщина безпечна", який допоможе швидко знаходити інформацію щодо роботи Пунктів незламності та укриттів в області.