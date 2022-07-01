Кількість жертв ракетного удару по Одещині зросла до 20 осіб - ДСНС

Станом на 13:30 1 липня внаслідок ракетного удару у смт Сергіївка Білгород-Дністровського району загинули 20 людей, повідомляє пресслужба ГУ ДСНС України в Одеській області.

Серед загиблих 16 людей загинули внаслідок влучання ракети у житловий будинок, ще четверо - на базі відпочинку, зокрема одна дитина.

"Постраждали 38 осіб (37 осіб - житловий будинок, із них шестеро дітей, та одна особа - база відпочинку). Госпіталізовано до лікарні 38 осіб", - зазначається у повідомленні у фейсбуці.

На місці продовжуються рятувальні роботи.