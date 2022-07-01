Події

13:59 01.07.2022

Кількість жертв ракетного удару по Одещині зросла до 20 осіб - ДСНС

1 хв читати
Кількість жертв ракетного удару по Одещині зросла до 20 осіб - ДСНС

Станом на 13:30 1 липня внаслідок ракетного удару у смт Сергіївка Білгород-Дністровського району загинули 20 людей, повідомляє пресслужба ГУ ДСНС України в Одеській області.

Серед загиблих 16 людей загинули внаслідок влучання ракети у житловий будинок, ще четверо - на базі відпочинку, зокрема одна дитина.

"Постраждали 38 осіб (37 осіб - житловий будинок, із них шестеро дітей, та одна особа - база відпочинку). Госпіталізовано до лікарні 38 осіб", - зазначається у повідомленні у фейсбуці.

На місці продовжуються рятувальні роботи.

Теги: #удар #жертви #одеська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:16 01.07.2022
До 21 особи збільшилася кількість загиблих на Одещині – речник ОВА

До 21 особи збільшилася кількість загиблих на Одещині – речник ОВА

14:31 01.07.2022
У зв'язку з ракетними ударами по Одещині 2 липня оголошено днем жалоби за загиблими

У зв'язку з ракетними ударами по Одещині 2 липня оголошено днем жалоби за загиблими

12:03 01.07.2022
СБУ розпочала розслідування ракетного обстрілу цивільних об'єктів на Одещині – Баканов

СБУ розпочала розслідування ракетного обстрілу цивільних об'єктів на Одещині – Баканов

11:42 01.07.2022
Кількість жертв ракетного удару по Одещині зросла до 19 осіб - голова ДСНС

Кількість жертв ракетного удару по Одещині зросла до 19 осіб - голова ДСНС

11:40 01.07.2022
Рятувальники завершили пошук тіл у багатоповерхівці у смт Сергіївці, куди влучила російська ракета

Рятувальники завершили пошук тіл у багатоповерхівці у смт Сергіївці, куди влучила російська ракета

11:06 01.07.2022
Унаслідок ракетних ударів по Одещині загинув 10-річний хлопчик, іще двох дітей поранено – Офіс генпрокурора

Унаслідок ракетних ударів по Одещині загинув 10-річний хлопчик, іще двох дітей поранено – Офіс генпрокурора

10:40 01.07.2022
Унаслідок удару по Одеській області загинули 18 осіб, із них дитина, ще 38 госпіталізовані - ДСНС

Унаслідок удару по Одеській області загинули 18 осіб, із них дитина, ще 38 госпіталізовані - ДСНС

10:02 01.07.2022
У житловий будинок та бази відпочинку поблизу Одеси, які постраждали від ракетного удару минулої ночі, влучили три ракети - ОК "Південь"

У житловий будинок та бази відпочинку поблизу Одеси, які постраждали від ракетного удару минулої ночі, влучили три ракети - ОК "Південь"

09:16 01.07.2022
Кількість жертв ракетних ударів в Одесі зросла до 18

Кількість жертв ракетних ударів в Одесі зросла до 18

08:25 01.07.2022
Збільшилася кількість загиблих у результаті ранкового ворожого ракетного обстрілу Миколаєва в середу

Збільшилася кількість загиблих у результаті ранкового ворожого ракетного обстрілу Миколаєва в середу

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

До 21 особи збільшилася кількість загиблих на Одещині – речник ОВА

Рада призначила Лубінця на посаду омбудсмена

Ми маємо готуватися до переговорів щодо членства в ЄС - Зеленський

Кількість жертв ракетного удару по Одещині зросла до 19 осіб - голова ДСНС

Рятувальники завершили пошук тіл у багатоповерхівці у смт Сергіївці, куди влучила російська ракета

ОСТАННЄ

На українському будівельному ринку очікують дефіциту продукції металопрокату, мінеральної вати та віконних профілів

Ворожий літак із ракетою, що знищила ТЦ у Кременчуці, летів з аеродрому в Калузькій області – глава МВС

Харківщина зазнала понад 40 обстрілів за тиждень – К.Тимошенко

Війна прискорила старіння українців – Ляшко

Рятувальники завершили пошукові роботи в багатоповерхівці Миколаєва, куди влучила російська ракета

Республіка Корея виділяє $3 млн на зміцнення стійкості України - ПРООН

У НАТО підтримали рішення Болгарії щодо висилки 70 російських співробітників посольства

"Київхліб" з початку війни надав гуманітарну допомогу Київській області на понад 50 млн грн

Фінляндія не змінюватиме законів на догоду Туреччині - глава МЗС

ЄСПЛ зобов'язав РФ поважати права всіх українських військовополонених та надавати їм медичну допомогу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА