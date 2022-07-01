Унаслідок ракетних ударів по Одещині загинув 10-річний хлопчик, іще двох дітей поранено – Офіс генпрокурора

Унаслідок ракетних ударів по Білгород-Дністровському району Одеської області загинув 10-річний хлопчик, іще двоє дітей, одному з яких 4 роки, поранено, повідомив Офіс генерального прокурора.

"В ніч на 1 липня війська країни-агресора здійснили ракетний обстріл Білгород-Дністровського району Одеської області. Внаслідок цього загинув 10-річний хлопчик, поранення отримали двоє дітей - 4 та 17 років", - ідеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Як повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій, станом на 10:00 внаслідок ракетного удару у смт Сергіївці Білгород-Дністровського району загинули 18 осіб, постраждали – 38.

16 людей загинули внаслідок удару по житловому будинку та 2 особи – по території бази відпочинку, з них одна дитина.