Унаслідок удару по Одеській області загинули 18 осіб, із них дитина, ще 38 госпіталізовані - ДСНС

Станом на 10:00 внаслідок ракетного удару у смт Сергіївка Білгород-Дністровського району загинули 18 осіб, постраждали - 38, повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За інформацією ДСНС, 16 людей загинули внаслідок удару по житловому будинку і дві особи - внаслідок удару по території бази відпочинку, з них одна дитина.

"Постраждали 38 осіб (37 осіб - житловий будинок, із них шість дітей, та одна особа - база відпочинку). Госпіталізовано до лікарні 38 осіб", - йдеться у повідомленні у фейсбуці.

Врятовано вісьмох осіб, із них три дитини (сім осіб - житловий будинок, із них троє дітей, та одна особа - база відпочинку).

Загалом до робіт залучено 75 осіб та 19 од. техніки, з них від ДСНС 67 осіб та 11 од. техніки. Роботи продовжуються.