Події

10:40 01.07.2022

Унаслідок удару по Одеській області загинули 18 осіб, із них дитина, ще 38 госпіталізовані - ДСНС

1 хв читати
Унаслідок удару по Одеській області загинули 18 осіб, із них дитина, ще 38 госпіталізовані - ДСНС

Станом на 10:00 внаслідок ракетного удару у смт Сергіївка Білгород-Дністровського району загинули 18 осіб, постраждали - 38, повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За інформацією ДСНС, 16 людей загинули внаслідок удару по житловому будинку і дві особи - внаслідок удару по території бази відпочинку, з них одна дитина.

"Постраждали 38 осіб (37 осіб - житловий будинок, із них шість дітей, та одна особа - база відпочинку). Госпіталізовано до лікарні 38 осіб", - йдеться у повідомленні у фейсбуці.

Врятовано вісьмох осіб, із них три дитини (сім осіб - житловий будинок, із них троє дітей, та одна особа - база відпочинку).

Загалом до робіт залучено 75 осіб та 19 од. техніки, з них від ДСНС 67 осіб та 11 од. техніки. Роботи продовжуються.

Теги: #удар #жертви #одеська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:03 01.07.2022
СБУ розпочала розслідування ракетного обстрілу цивільних об'єктів на Одещині – Баканов

СБУ розпочала розслідування ракетного обстрілу цивільних об'єктів на Одещині – Баканов

11:42 01.07.2022
Кількість жертв ракетного удару по Одещині зросла до 19 осіб - голова ДСНС

Кількість жертв ракетного удару по Одещині зросла до 19 осіб - голова ДСНС

11:40 01.07.2022
Рятувальники завершили пошук тіл у багатоповерхівці у смт Сергіївці, куди влучила російська ракета

Рятувальники завершили пошук тіл у багатоповерхівці у смт Сергіївці, куди влучила російська ракета

11:06 01.07.2022
Унаслідок ракетних ударів по Одещині загинув 10-річний хлопчик, іще двох дітей поранено – Офіс генпрокурора

Унаслідок ракетних ударів по Одещині загинув 10-річний хлопчик, іще двох дітей поранено – Офіс генпрокурора

10:02 01.07.2022
У житловий будинок та бази відпочинку поблизу Одеси, які постраждали від ракетного удару минулої ночі, влучили три ракети - ОК "Південь"

У житловий будинок та бази відпочинку поблизу Одеси, які постраждали від ракетного удару минулої ночі, влучили три ракети - ОК "Південь"

09:16 01.07.2022
Кількість жертв ракетних ударів в Одесі зросла до 18

Кількість жертв ракетних ударів в Одесі зросла до 18

08:25 01.07.2022
Збільшилася кількість загиблих у результаті ранкового ворожого ракетного обстрілу Миколаєва в середу

Збільшилася кількість загиблих у результаті ранкового ворожого ракетного обстрілу Миколаєва в середу

08:22 01.07.2022
За четвер окупанти вбили чотирьох цивільних на Донбасі, ще 18 людей поранено

За четвер окупанти вбили чотирьох цивільних на Донбасі, ще 18 людей поранено

07:25 01.07.2022
Спікер Одеської ОВА повідомив ще про трьох жертв і одного пораненого в результаті влучання другої ракети в базу відпочинку в Одесі

Спікер Одеської ОВА повідомив ще про трьох жертв і одного пораненого в результаті влучання другої ракети в базу відпочинку в Одесі

07:05 01.07.2022
Уже 14 загиблих і 30 поранених станом на ранок п'ятниці в результаті ракетного удару по Одесі

Уже 14 загиблих і 30 поранених станом на ранок п'ятниці в результаті ракетного удару по Одесі

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Ми маємо готуватися до переговорів щодо членства в ЄС - Зеленський

Кількість жертв ракетного удару по Одещині зросла до 19 осіб - голова ДСНС

Рятувальники завершили пошук тіл у багатоповерхівці у смт Сергіївці, куди влучила російська ракета

Президент, прем'єр та спікер парламенту України підписали спільну заяву про досягнення повноправного членства в ЄС

Наявність візи не гарантує безперешкодного в'їзду до України для громадян Росії - голова Держприкордонслужби

ОСТАННЄ

Ми маємо готуватися до переговорів щодо членства в ЄС - Зеленський

У залі Ради встановлено прапор Євросоюзу

Президент, прем'єр та спікер парламенту України підписали спільну заяву про досягнення повноправного членства в ЄС

Зеленський та президент Єврокомісії виступили на засіданні Ради

Мережа АЗС WOG знімає обмеження для учасників програми лояльності на відпуск пального з 1 липня, Prime – з 4 липня

Вступ України до Євросоюзу підтримують 90% жителів – опитування

Наявність візи не гарантує безперешкодного в'їзду до України для громадян Росії - голова Держприкордонслужби

Росія не припиняє обстрілів Чернігівської та Сумської областей із використанням мінометів та артилерії

З початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати РФ становлять понад 35 750 осіб особового складу – Генштаб ЗСУ

Під завалами ТРЦ у Кременчуці виявлено 28 фрагментів тіл

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА