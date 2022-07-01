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10:48 01.07.2022

Наявність візи не гарантує безперешкодного в'їзду до України для громадян Росії - голова Держприкордонслужби

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Наявність візи не гарантує безперешкодного в'їзду до України для громадян Росії - голова Держприкордонслужби

Голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко заявляє, що наявність візи не гарантує безперешкодного в'їзду до України для громадян Росії.

"Від сьогодні на кордоні почало діяти рішення уряду України щодо припинення безвізових поїздок для росіян. Подорожі без візи - це привілей для громадян розвинених демократій, які не вбивають мирних людей і не зазіхають на суверенітет інших держав. І Росія до цього списку явно не потрапляє", - написав Дейнеко у фейсбуці.

За його словами, візовий режим дасть змогу посилити безпеку держави.

"Тепер ціль своєї поїздки в Україну кожному росіянину доведеться обґрунтовувати заздалегідь. Але хочу попередити громадян ерефії: навіть якщо отримали візу, розслаблятися не варто! Це ще не гарантує безперешкодний в’їзд до України. Адже власники візи мусять відповідати й іншим умовам перетину українського кордону. І прикордонники обов’язково їх перевірятимуть. А за наявності обґрунтованих підстав, візу буде скасовано на місці!" - наголосив голова Держприкордонслужби.

Теги: #візи #громадяни_рф

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