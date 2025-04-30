У Києві фотограф задушив модель, обоє – громадяни РФ, що перебували в розшуку

Правоохоронці повідомили про підозру в умисному вбивстві 28-річному громадянину РФ, повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

"За процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру в умисному вбивстві 28-річному громадянину рф (ч. 1 ст. 115 КК України)", - йдеться у повідомленні пресслужби в середу.

Слідством встановлено, що чоловік-фотограф та його співмешканка-модель орендували приміщення фотостудії у Святошинському районі.

"Там вони вживали наркотичні засоби та алкоголь, залишившись ночувати у студії. Під час такого дозвілля підозрюваний задушив 21-річну жінку. На ранок мертву модель та її співмешканця поруч виявила власниця приміщення", - інформують у прокуратурі.

Зазначається, що чоловік, як і його співмешканка, – громадяни РФ, які на батьківщині перебували у розшуку.

Досудове розслідування проводять слідчі Святошинського управління поліції Києва.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.