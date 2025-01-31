Британія спростила візові правила для українських дітей

Уряд Великої Британії 31 січня відновив програми, за якими батьки або законні опікуни, які мають дозвіл на перебування у країні за будь-якою з українських програм, можуть подати заявку на спонсорство своєї дитини в межах програми "Будинки для України", повідомляється у пресрелізі британського Міністерства житлового будівництва, громад і місцевого самоврядування.

"Батько (або законний опікун), який має дозвіл за будь-якою з українських схем, може подати заявку на спонсорство своєї дитини за програмою "Будинки для України". Діти, чиїми спонсорами виступають їхні батьки (або законні опікуни), матимуть дозвіл на проживання у Великій Британії протягом 18 місяців", – говориться у повідомленні на сайті уряду у п'яницю.

У відомстві додали, що ці діти матимуть доступ до освіти, охорони здоров’я, пільг і працевлаштування відповідно до британського законодавства. "Для отримання візи як дитина-заявник, так і батьки-спонсори мають відповідати всім вимогам програми "Будинки для України", — зазначається у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у лютому 2024 року британський уряд ухвалив рішення, згідно з яким, українці без права на постійне проживання у Великій Британії більше не могли виступати спонсором людей за програмою "Будинки для України". Ця програма дозволяла людям приймати у себе тих, хто виїхав з України через війну. За нею після російського повномасштабного вторгнення РФ з України до Великої Британії виїхало понад 190 тис. українців.

Тільки британські чи ірландські громадяни, або ті, хто мав право на постійне проживання у Великій Британії, могли виступати спонсорами. Тоді також було закрито програму "Українська сімейна програма", яка дозволяла українцям приєднатися до членів своєї родини, які вже мали постійне місце проживання у Великій Британії.

У листопаді 2024 року уряд Великої Британії ще на 18 місяців продовжив термін дії віз для українських біженців, які прибули до країни від початку повномасштабного вторгнення Росії.