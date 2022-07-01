Події

10:02 01.07.2022

У житловий будинок та бази відпочинку поблизу Одеси, які постраждали від ракетного удару минулої ночі, влучили три ракети - ОК "Південь"

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У житловий будинок та бази відпочинку поблизу Одеси, які постраждали від ракетного удару минулої ночі, влучили три ракети - ОК "Південь"

У житловий будинок та бази відпочинку поблизу Одеси, які постраждали від ракетного удару минулої ночі, влучили три ракети, повідомляє Одеська міськрада з посиланням на Оперативне командування "Південь".

"Внаслідок нічного ракетного удару літаками стратегічної авіації Ту-22 з напрямку Чорного моря по Білгород-Дністровському району Одещини, трьома ракетами Х-22 вражено багатоквартирний будинок та дві бази відпочинку", - повідомило оперативне командування "Південь" у п'ятницю в телеграм-каналі.

ОК "Південь" розповіло, що медичну допомогу надано 31 потерпілому, серед яких чотири дитини та вагітна жінка, врятовано з-під завалів вісьмох осіб, із них три дитини.

"Важких поранених госпіталізовано. Рятувальні роботи тривають. В місцях влучань працюють слідчо-оперативні групи", - наголошується в повідомленні.

Заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що станом на 8:30 внаслідок ракетного удару 18 людей загинули, серед них дві дитини.

Теги: #удар #одеська_область

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