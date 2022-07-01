Події

09:53 01.07.2022

З початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати РФ становлять понад 35 750 осіб особового складу – Генштаб ЗСУ

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З початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати РФ становлять понад 35 750 осіб особового складу – Генштаб ЗСУ

З початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати РФ становлять понад 35 750 осіб особового складу, 1 577 танків, 186 вертольотів та 796 артилерійських систем, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 1.07 орієнтовно становлять - особового складу майже 35 750 (+150) осіб ліквідовано, танків – 1 577 (+4) од., бойових броньованих машин – 3 736 (+10) од., артилерійських систем - 796 (+6) од., РСЗВ - 246 (+0) од., засобів ППО - 105 (+1) од., літаків - 217 (+0) од., вертольотів - 186 (+1) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня - 645 (+4), крилатих ракет - 143 (+0), кораблів/катерів - 15 (+1) од., автомобільної техніки та автоцистерн - 2610 (+8) од., спеціальної техніки – 61 (+0)", - йдеться у повідомленні у фейсбуці.

Найбільших втрат противник зазнав на бахмутському напрямку.

Теги: #рф #війна #втрати

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