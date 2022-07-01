ЗС України знищили 35 окупантів і ворожі модернізовані танки

На південних рубежах захисту українські військові знищили 35 окупантів і ворожу техніку, зокрема 2 модернізовані танки Т-72Б3, повідомляє Оперативне командування "Південь".

"Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами під час виконання вогневих завдань вгамовано 35 рашистів, 2 модернізовані танки Т-72Б3 та ще 4 одиниці іншої броньованої техніки", - сказано в повідомленні.

Також на Херсонщині в межах Білозерської громади нашими авіаторами завдано парного вертолітного удару по скупченню живої сили та військової техніки ворога.