Події

08:28 01.07.2022

ЗС України знищили 35 окупантів і ворожі модернізовані танки

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ЗС України знищили 35 окупантів і ворожі модернізовані танки

На південних рубежах захисту українські військові знищили 35 окупантів і ворожу техніку, зокрема 2 модернізовані танки Т-72Б3, повідомляє Оперативне командування "Південь".

"Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами під час виконання вогневих завдань вгамовано 35 рашистів, 2 модернізовані танки Т-72Б3 та ще 4 одиниці іншої броньованої техніки", - сказано в повідомленні.

Також на Херсонщині в межах Білозерської громади нашими авіаторами завдано парного вертолітного удару по скупченню живої сили та військової техніки ворога.

 

 

 

Теги: #україна #втрати #ворог

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