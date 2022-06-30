У Запорізькій області в результаті обстрілу російських окупантів було пошкоджено магістральний газопровід

У Запорізькій області через пошкодження магістрального газопроводу в результаті ворожих обстрілів без газопостачання залишився Оріхівський район, а найближчим часом без газу виявиться низка окупованих міст Василівського та Мелітопольського районів, повідомляє Запорізька ОВА.

За даними відомства, у с. Мирне Пологівського району (Запорізька область) в результаті обстрілу російських військових пошкоджено магістральний газопровід діаметром 400 мм.

У результаті сьогодні без газопостачання вже знаходиться Оріхівський район. Також, пошкодження газопроводу найближчими днями прямо позначиться на інших районах області, які перебувають під окупацією.

Так, без газопостачання залишаться міста Мелітополь, Енергодар, Бердянськ, Дніпрорудне та інші населені пункти Василівського та Мелітопольського районів.