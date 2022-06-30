Фракція "Слуга народу" обговорила питання, що плануються до розгляду на найближчих засіданнях Ради

Фракція "Слуга народу" на засіданні у четвер обговорила план законопроєктних робіт, необхідних для вступу до Європейського союзу, повідомила речник фракції Юлія Палійчук.

"Відбулося засідання депутатської фракції "Слуга народу", під час якого розглянули план законопроєктних робіт, необхідних для входження України до ЄС, які Верховна Рада планує розглянути найближчим часом", - написала Палійчук у Телеграм-каналі.

За словами Палійчук, члени фракції також обговорили кандидатуру народного депутата Дмитра Лубинця на посаду уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

"Голосування пройде на найближчому засіданні парламенту", - наголосила Палійчук.