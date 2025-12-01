Інтерфакс-Україна
22:08 01.12.2025

Консультації щодо Держбюджету-2026 продовжаться у вівторок - Кравчук

Консультації щодо Державного бюджету на 2026 рік продовжаться у вівторок, повідомила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

"На засіданні фракції обговорили ситуацію щодо підготовки законопроєкту про державний бюджет на наступний рік. Питання потребує додаткових консультацій, у тому числі з питань оплати праці вчителів, а також збалансування бюджету. Консультації продовжаться завтра, в тому числі з іншими фракціями та групами", – розповіла Кравчук агентству "Інтерфакс-Україна" у понеділок.

Вона підкреслила, що дедлайн ухвалення Верховною Радою бюджету – наступний пленарний тиждень.

"Тобто бюджет повинен бути прийнятий у грудні, навіть якщо не цього тижня, якщо знадобляться додаткові консультації. Хоча краще, звичайно, цього тижня проголосувати. У будь-якому разі це грудень", – зазначила народна депутатка.

Кравчук нагадала, що не ухвалений на наступний рік бюджет – це автоматичний зрив програми МВФ, що поставить під сумнів все зовнішнє фінансування для України від партнерів.

Як повідомлялося, у засідання фракції "Слуга народу" брали участь прем'єр-міністерка Юлія Свириденко та міністр фінансів Сергій Марченко.

