Усередині Лисичанська боїв немає, місто не оточене

Російські окупанти підходять до Лисичанська Луганської області з різних боків, проте місто не оточене, наголосив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Росіяни підходять до Лисичанська з різних боків. Рашисти звітують, що контролюють мало не половину міста, і що Лисичанськ оточений - це брехня", - написав він у фейсбуці.

Гайдай зазначив, що евакуація з міста поки що неможлива через потужні обстріли.

Також під'їзні дороги до Лисичанська окупанти мінують протитанковими мінами.