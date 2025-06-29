19:12 29.06.2025
Ще дві людини в Херсоні постраждали внаслідок атаки ворожого дрону - ОВА
Ще дві людини в неділю постраждали внаслідок атаки ворожого дрону в Херсоні, повідомила пресслужба Херсонської ОВА.
"Орієнтовно о 17:30 окупанти атакували з дрона мешканців Херсона", - сказано в повідомленні.
Зокрема, постраждали 54-річний чоловік та 64-річна жінка. У них мінно-вибухові травми та уламкові поранення.
Обох потерпілих доправили до лікарні для надання медичної допомоги. Чоловік перебуває у тяжкому стані, зазначила ОВА.
Як повідомлялося, мешканець Корабельного району Херсона потрапив під російський обстріл у неділю.