Ще дві людини в Херсоні постраждали внаслідок атаки ворожого дрону - ОВА

Ще дві людини в неділю постраждали внаслідок атаки ворожого дрону в Херсоні, повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

"Орієнтовно о 17:30 окупанти атакували з дрона мешканців Херсона", - сказано в повідомленні.

Зокрема, постраждали 54-річний чоловік та 64-річна жінка. У них мінно-вибухові травми та уламкові поранення.

Обох потерпілих доправили до лікарні для надання медичної допомоги. Чоловік перебуває у тяжкому стані, зазначила ОВА.

Як повідомлялося, мешканець Корабельного району Херсона потрапив під російський обстріл у неділю.