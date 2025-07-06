Інтерфакс-Україна
Події
10:34 06.07.2025

Окупанти знову атакували Полтавщину, спалахнула пожежа в приватному домоволодінні - ОВА

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Російські війська знову здійснили атаку Полтавської області, під удар потрапила територія приватного домоволодіння, де спалахнула пожежа, повідомив очільник Полтавської ОВА Володимир Когут.

"Унаслідок ворожої атаки на Кременчуцький район виникла пожежа на території приватного домоволодіння. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги", - написав він в телеграмі.

За його словами, станом на цей момент ранку неділі звернень до екстрених служб щодо постраждалих або загиблих не надходило.

На місці події працюють усі відповідні служби.

Теги: #атака_рф #полтавська_область #когут #ова

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