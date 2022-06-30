Перерахування коштів за ЖКП на рахунки підконтрольних окупаційній владі банків не зарахується як оплата

Перерахування споживачами на тимчасово окупованих територіях коштів за надані житлово-комунальні послуги (ЖКП) на рахунки підконтрольних окупаційній владі банківських установ або оплата готівкою не зараховується як оплата.

Із таким попередженням звернулася до споживачів Нацкомісія, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), у своїй заяві щодо оплати за енергетичні та комунальні послуги на тимчасово окупованих територіях, яку оприлюднено на сайті регулятора в четвер.

Як пояснили в комісії, останнім часом у засобах масової інформації активно поширюють повідомлення про запровадження самопроголошеними керівниками електро-, газопостачальних та комунальних підприємств, які здійснюють свою діяльність на тимчасово окупованих територіях, механізму оплати за спожиту електричну та теплову енергію, природний газ, постачання води та водовідведенням для побутових та непобутових споживачів.

"При цьому представники окупаційної влади або збирають з населення готівку начебто для оплати за надані послуги, або скеровують перерахування коштів на рахунки місцевих банківських установ, які не мають ліцензій Національного банку України", - зазначили в НКРЕКП.

Як наголосив регулятор, оплата за зазначені послуги має відбуватися виключно на рахунки електро-, газопостачальних та комунальних підприємств, відкриті у встановлений законодавством України спосіб.