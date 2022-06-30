Події

19:13 30.06.2022

Перерахування коштів за ЖКП на рахунки підконтрольних окупаційній владі банків не зарахується як оплата

1 хв читати
Перерахування коштів за ЖКП на рахунки підконтрольних окупаційній владі банків не зарахується як оплата

Перерахування споживачами на тимчасово окупованих територіях коштів за надані житлово-комунальні послуги (ЖКП) на рахунки підконтрольних окупаційній владі банківських установ або оплата готівкою не зараховується як оплата.

Із таким попередженням звернулася до споживачів Нацкомісія, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), у своїй заяві щодо оплати за енергетичні та комунальні послуги на тимчасово окупованих територіях, яку оприлюднено на сайті регулятора в четвер.

Як пояснили в комісії, останнім часом у засобах масової інформації активно поширюють повідомлення про запровадження самопроголошеними керівниками електро-, газопостачальних та комунальних підприємств, які здійснюють свою діяльність на тимчасово окупованих територіях, механізму оплати за спожиту електричну та теплову енергію, природний газ, постачання води та водовідведенням для побутових та непобутових споживачів.

"При цьому представники окупаційної влади або збирають з населення готівку начебто для оплати за надані послуги, або скеровують перерахування коштів на рахунки місцевих банківських установ, які не мають ліцензій Національного банку України", - зазначили в НКРЕКП.

Як наголосив регулятор, оплата за зазначені послуги має відбуватися виключно на рахунки електро-, газопостачальних та комунальних підприємств, відкриті у встановлений законодавством України спосіб.

Теги: #оплата #жкп #окупація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:33 29.06.2022
"Херсонобленерго" частково втратило контроль над електромережами внаслідок захоплення окремих об'єктів окупантами

"Херсонобленерго" частково втратило контроль над електромережами внаслідок захоплення окремих об'єктів окупантами

15:14 28.06.2022
На нових окупованих територіях зафіксовано понад 100 фактів цілеспрямованого знищення української мови - мовний омбудсмен

На нових окупованих територіях зафіксовано понад 100 фактів цілеспрямованого знищення української мови - мовний омбудсмен

19:23 27.06.2022
Кабмін створив міжвідомчу робочу групу щодо реформування системи оплати праці держслужбовців

Кабмін створив міжвідомчу робочу групу щодо реформування системи оплати праці держслужбовців

17:48 24.06.2022
Російські окупанти щодня вивозять понад тисячу тонн зерна з Мелітополя – мер

Російські окупанти щодня вивозять понад тисячу тонн зерна з Мелітополя – мер

17:24 24.06.2022
Мер Мелітополя: У місті відновилися масові викрадення людей

Мер Мелітополя: У місті відновилися масові викрадення людей

17:15 24.06.2022
Російські окупанти змушують пенсіонерів і бізнесменів Мелітополя отримувати паспорти РФ – мер міста

Російські окупанти змушують пенсіонерів і бізнесменів Мелітополя отримувати паспорти РФ – мер міста

08:26 23.06.2022
ЗЗРК зі словацьким акціонером-контролером заявив про втрату контролю над окупованим підприємством і скликає збори

ЗЗРК зі словацьким акціонером-контролером заявив про втрату контролю над окупованим підприємством і скликає збори

19:41 19.06.2022
Мінреінтеграції оновило перелік розташованих у зоні боїв та окупованих ОТГ

Мінреінтеграції оновило перелік розташованих у зоні боїв та окупованих ОТГ

13:41 16.06.2022
Зв'язок із більшістю клінік на окупованих територіях є - НСЗУ

Зв'язок із більшістю клінік на окупованих територіях є - НСЗУ

13:58 14.06.2022
Ткаченко вважає цинічним і нелюдським намір окупаційної влади розпочати у вересні театральний сезон у Маріупольському драмтеатрі

Ткаченко вважає цинічним і нелюдським намір окупаційної влади розпочати у вересні театральний сезон у Маріупольському драмтеатрі

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Українська армія повністю звільнила Одеську область від російських окупантів, на Донбасі тривають бої

Байден: Союзники підтримуватимуть Україну стільки, скільки потрібно

Байден: Найближчими днями США оголосять про додаткові $800 млн допомоги Україні

Україна розриває дипвідносини із Сирією без розриву консульських відносин – МЗС

Українські підрозділи не планують відступу від Лисичанська, противник успіху не має - Генштаб ЗСУ

ОСТАННЄ

Усередині Лисичанська боїв немає, місто не оточене

Українська армія повністю звільнила Одеську область від російських окупантів, на Донбасі тривають бої

Експравоохоронець здав загарбникам списки колишніх колег і був призначений "начальником відділу поліції" у Вовчанську

Зеленський привітав Макрона з успішним завершенням французького головування в Раді ЄС

Уряд України дозволив нотаріусам посвідчувати операції з нерухомістю за довіреністю під час воєнного стану

Україна здобула премії ЄС у галузі культурної спадщини - Мінкультури

Байден: Союзники підтримуватимуть Україну стільки, скільки потрібно

Байден: До початку війни я сказав Путіну, що якщо він нападе на Україну, НАТО стане ще сильнішим і згуртованішим

У Маріуполі вичерпано практично всі запаси продуктів харчування і товарів першої необхідності - Міноборони

Кількість жертв унаслідок ворожого удару по багатоповерхівці в Миколаєві зросла до 7 осіб - ДСНС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА