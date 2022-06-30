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17:03 30.06.2022

Байден: Союзники підтримуватимуть Україну стільки, скільки потрібно

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Байден: Союзники підтримуватимуть Україну стільки, скільки потрібно

США, як і всі країни-члени НАТО, підтримуватимуть Україну стільки, скільки потрібно, заявив президент США Джо Байден.

"Ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки треба. Подивіться, як війна в Україні впливає на Росію: вони вперше за майже 100 років наблизилися до дефолту, вони втратили значну частину своєї економіки, обмеження на купівлю ними технологій, зокрема американських, створили проблему збереження видобутку нафти на тому самому рівні, така сама ситуація з озброєнням. Росія платить високу ціну. Всі союзники підтримуватимуть Україну, скільки це буде необхідно для того, щоб Україна могла себе захистити", - сказав він під час пресконференції після саміту альянсу в Мадриді.

Президент США наголосив, що Україна "вже завдала удару по Росії, остання втратила свої позиції".

"Увесь світ дивиться на те, що ви програли. Ви не змогли захопити Київ, Донбас, і ви не можете цього зробити. Українці хоробро протистоять російській агресії. Я не знаю, як це все закінчиться, але це вже поразка Росії в Україні", – зазначив Байден.

Коментуючи ситуацію зі зростанням цін на пальне в США, глава Білого дому сказав: "Ми маємо подумати над скороченням тієї кількості грошей, які світ готовий платити РФ за нафту, не давати можливості страхування кораблів із російською нафтою. Тоді вони матимуть великі проблеми з отриманням нових клієнтів. Наші експерти повинні розробити механізм зі зменшення цін на нафту і бензин. Ми відкрили стратегічний резерв і попросили Конгрес тимчасово зняти податок на бензин. Коли це буде зроблено, ціна на бензин зменшиться на 1 долар. Чому зросли ціни на бензин? Через Росію. Чому виникла продовольча криза? Через Росію".

Теги: #нато #байден

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