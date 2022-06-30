Кількість жертв унаслідок ворожого удару по багатоповерхівці в Миколаєві зросла до 7 осіб - ДСНС

Кількість людей, які загинули внаслідок ракетного удару по Миколаєву в середу, збільшилась до семи осіб, рятувальники виявили тіло 21-річної дівчини, повідомляє Головне управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

"Станом на 16:00 виявлено тіло ще однієї жертви ракетного обстрілу п'ятиповерхівки - це 21-річна дівчина. Загибла перебувала на рівні між першим поверхом і підвалом", - йдеться в повідомленні у фейсбуці.

Наразі семеро загиблих і шестеро постраждалих. Роботи тривають.

Як повідомлялося, російські окупанти вранці 29 червня вкотре завдали масованого ракетного удару по Миколаєву, одна з ракет влучила в багатоповерховий житловий будинок. Раніше повідомлялося про п'ятьох загиблих та п'ятьох поранених цивільних осіб.