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16:42 30.06.2022

Білорусь відправила чергову партію боєприпасів для потреб окупаційних військ РФ - Генштаб ЗСУ

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Білорусь відправила чергову партію боєприпасів для потреб окупаційних військ РФ - Генштаб ЗСУ

Білорусь відправила чергову партію боєприпасів для потреб окупаційних військ РФ, повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

"Білоруська влада продовжує надавати допомогу Росії у веденні війни проти України. За нашими даними, минулого тижня противник двома залізничними ешелонами відправив чергову партію боєприпасів для потреб окупаційних військ Росії. Відповідно, ці боєприпаси будуть застосовані проти наших захисників", - сказав Громов на брифінгу в Медіацентрі Україна - Укрінформ у Києві в четвер.

Він наголосив, що ознак створення ударних угруповань на кордоні з Білоруссю немає.

"Ознак створення ударних угруповань немає. Так, противник проводить певні заходи як з боку безпосередньо підрозділів Збройних сил Білорусі, так і ми розуміємо, що під їхнім виглядом діють деякі підрозділи Збройних сил РФ", - додав Громов.

Теги: #війна #білорусь #генштаб_зсу

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