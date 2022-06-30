Через втрати в Україні РФ знімає зі зберігання озброєння та військову техніку, зокрема і з найвіддаленіших регіонів - Міноборони

Через втрати РФ знімає зі зберігання озброєння та військову техніку, зокрема з найвіддаленіших регіонів, таких як Калінінградська область і острів Сахалін, повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

"Для поповнення поточних втрат у техніці росіяни знімають зі зберігання необхідні зразки озброєння та військової техніки. Як стало відомо Головному управлінню розвідки Міністерства оборони України, починаючи з квітня цього року на всій території Росії, включно з найвіддаленішими регіонами, такими як Калінінградська область, а також острів Сахалін, вживаються заходи щодо зняття зі зберігання, відновлення, підготовки до відправлення, транспортування до районів оперативного призначення, а також подальшого застосування Росією озброєння та техніки", - сказав Мотузяник на брифінгу в Медіацентрі "Україна - Укрінформ" у Києві в четвер.