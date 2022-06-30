ЗСУ не спостерігають і не передбачають відкриття другого фронту на харківському напрямку

Збройні сили України не спостерігають і не передбачають відкриття другого фронту на харківському напрямку, повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

"Відкриття другого фронту на харківському напрямку ми зараз не спостерігаємо і не передбачаємо", - сказав Громов на брифінгу в Медіацентрі Україна - Укрінформ у Києві у четвер.

Водночас він додав, що така можливість не виключена.

"Ми не виключаємо цієї можливості, спостерігаємо за противником, його діями, його обстрілами. Він проводить обстріли певних населених пунктів, певних ділянок місцевості. Розуміємо ми, що таким чином він намагається прощупати нашу оборону, виявити слабкі місця, можливі напрямки дій своїх військ. Зокрема, він проводить так звану підготовку своїх артилерійських підрозділів у бойових умовах. Не виключається і той факт, що проводиться ротація підрозділів, і, як було 2014 року, вони тренуються на нас", - розповів Громов.